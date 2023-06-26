خاص| مؤلفة أولاد حريم كريم: الشخصيات الجديدة ليست بديلة للجزء الأول

أكدت السيناريست زينب عزيز، مؤلفة فيلم “اولاد حريم كريم” أن الشخصيات الجديدة بالعمل ليست بديلة لشخصيات الجزء الأول.

قالت زينب عزيز، في تصريح لـ “صدى البلد”:"الشخصيات الجديدة فى العمل مثل عمرو عبد الجليل وبشرى ليست بديلة لشخصيات ظهرت فى الجزء الأول وكل شخصية لها خطها الدراما الجديد والمنفصل عن اي شخصية قدمت من قبل فى الجزء الأول".

أبطال أولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.