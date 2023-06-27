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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل يوم عرفة .. مكافأة للمسلمين وظهور الشيطان في أحقر صورة له

يوم عرفة
يوم عرفة

قال الشيخ محمد عبد الباسط ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عرفة يوم عظيم ويوم مشهود وله فضل كبير عند الله ، فهو أفضل أيام العام.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد، أن الله تعالى جعل من فضل يوم عرفة أن كان فيه أعظم أركان الحج ، وهو الوقوف بعرفة ، فالنبي الكريم يقول "الحج عرفة" فالوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج ولا يقبل حجه.

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كما أن الله تعالى يمن على كثير من عباده في يوم عرفة بالعتق من النار ، فيقول النبي "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟".

كما يقول النبي "ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أبغض منه من يوم عرفة" وذلك لما يرى من تنزل الرحمة" فيتنزل الله تعالى على عباده بالرحمة والعتق من النار.

ومن فضل يوم عرفة ، أن الله تعالى أتم علينا النعمة والدين في هذا اليوم ، وروى أن رجلاً من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- فقال: يا أمير المؤمنين! إنكم تقرأون آية فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأى آية؟ قال: قوله «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى»، فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والساعة التى نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة فى يوم جمعة.

واستشهد بما روى عن قتادة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية" أي سنة مضت في حياة الإنسان وسنة في مقتبل عمره إذا أراد الله له من العمر بقية.

وعن الدعاء يوم عرفة ، قال صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ».
 

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