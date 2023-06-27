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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

18 مرة في يوم واحد.. قوات أوكرانيا تواصل قصف أراضي دونيتسك

صدى البلد

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 18 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 103 وحدات من الذخيرة المختلفة، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.


دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على قناة "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أُبلغت البعثة عن 18 حالة إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 16 قذيفة من مدفعية 155 ملم. على غورلوفكا قصفان من مدفعية عيار 152 ملم".
وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك، إلى أن مجموع ما أطلقته القوات الأوكرانية بلغ 103 وحدات من الذخيرة المختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق ثلاث مدن للجمهورية تعرض للقصف هي: غورلوفكا ودونيتسك وألكساندروفكا.
هذا ولم ترد تقارير خلال اليوم الماضي عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لكنه تم تسجيل 19 عملية قصف من جانب القوات الأوكرانية.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

الحرب الأوكرانية العملية العسكرية القوات الأوكرانية القوات المسلحة الروسية

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