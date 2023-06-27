عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

صدى البلد

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لعيد الأضحى المبارك؛ بتأمين التغذية الكهربائية، والعمل على عدم انقطاع التيار خلال أيام العيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

استعداد الكهرباء لعيد الأضحى 

رفعت وزارة الكهرباء درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية من خلال شركات التوزيع التسع، مع وقف الإجازات والراحات الرسمية خلال أيام  العيد.

كما تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية، وغرف فرعية بشركات التوزيع، على مدار 24 ساعة خلال العيد، وتكون مهمة هذه الغرف، وفقا لما يلي:

1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم؛ لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ، وسرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات، مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.

txt

أجهزة كهربائية ترفع فاتورة الكهرباء رغم غلقها

txt

ماذا يعني ظهور كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

تأمين التغذية الكهربائية للمساجد في العيد 

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  أنه تقرر  وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى، وتوفير ماكينات ديزل، وذلك بالتنسيق مع المحليات.

وأضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء؛ لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، كما أن هناك فريقًا من الفنيين فى حالة استعداد حال حدوث أى أعطال فنية خاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وشدد أيمن حمزة  على توعية المواطنين بعدم سرقة التيار حيث أن هذا له مردود سيء من زيادة نسبة الفقد، مؤكدا أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر  وجهت  بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى ،  للحفاظ على تأمين جودة التغذية الكهربائية وعدم تعرض الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأوضح المصدر إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين وشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي .

خطة لخفض نسب الفقد من الكهرباء 


تتضمن خطة الشركة القابضة لخفض نسب الفقد الفني، ما يلي:

1-  سرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتغيير العدادات المعطلة.

2-  سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية، والقضاء على قوائم الانتظار .

3- تكثيف أعمال الضبطية القضائية في المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

4- متابعة تقييم أعمال الكشف؛ لزيادة نسبة المقروء من العدادات.

5- مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال (كروت تجميع القراءات).

6- استمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع، خاصة التي لم تُشحن بشكل دوري لأكثر من 3 أشهر، والعدادات ذات الشحن المتدني والشحن الثابت.

7 – تكثيف  لجان التفتيش الفني والتجاري.

الكهرباء عيد الأضحى وزارة الكهرباء أجازة عيد الأضحى التيار الكهربائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

ترشيحاتنا

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالي في كأس أمم أفريقيا للشباب

فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

اتحاد الكرة يتجاهل ثورة الحكام ويؤجل مستحقاتهم إلى ما بعد العيد

اخربوها.. تهنئة مثيرة للجدل من سمية الخشاب بحلول عيد الأضحى

بالتزامن مع عيد الأضحي.. انخفاض أسعار اللحوم 20% |تفاصيل

مؤسس تمرد يوجه رسالة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومها العالمي .. أضرار النظارات الشمسية المضروبة

خبير يحذر من تخزين اللحمة في الأكياس العادية .. عادة خاطئة

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ