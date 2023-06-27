فرق طوارئ وماكينات ديزل وملاحقة سارقي التيار.. استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة لعيد الأضحى المبارك؛ بتأمين التغذية الكهربائية، والعمل على عدم انقطاع التيار خلال أيام العيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

استعداد الكهرباء لعيد الأضحى

رفعت وزارة الكهرباء درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية من خلال شركات التوزيع التسع، مع وقف الإجازات والراحات الرسمية خلال أيام العيد.

كما تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية، وغرف فرعية بشركات التوزيع، على مدار 24 ساعة خلال العيد، وتكون مهمة هذه الغرف، وفقا لما يلي:

1- متابعة فرق الطوارئ على مدار اليوم؛ لمجابهة أي أعطال أو فصل طارئ، وسرعة إعادة التيار للمواطنين.

2- تجهيز مولدات الديزل ووحدات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

3- فتح جميع مراكز الخدمة بالقرى والمدن لاستقبال أي شكاوى أو بلاغات، مع عمل نوباتجيات نهارية وليلية.

4- استمرار العمل بمراكز ووحدات شحن العدادات مسبقة الدفع على مدار اليوم.

تأمين التغذية الكهربائية للمساجد في العيد

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر وقف أعمال الصيانة الدورية خلال أيام العيد، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى، وتوفير ماكينات ديزل، وذلك بالتنسيق مع المحليات.

وأضاف حمزة أن هناك تنسيق مع شرطة الكهرباء؛ لتكثيف الحملات ضد سرقات التيار، كما أن هناك فريقًا من الفنيين فى حالة استعداد حال حدوث أى أعطال فنية خاصة فى أماكن التجمعات للاحتفال بالعيد.

وشدد أيمن حمزة على توعية المواطنين بعدم سرقة التيار حيث أن هذا له مردود سيء من زيادة نسبة الفقد، مؤكدا أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهت بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الأضحى ، للحفاظ على تأمين جودة التغذية الكهربائية وعدم تعرض الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأوضح المصدر إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين وشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائي .

خطة لخفض نسب الفقد من الكهرباء



تتضمن خطة الشركة القابضة لخفض نسب الفقد الفني، ما يلي:

1- سرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتغيير العدادات المعطلة.

2- سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية، والقضاء على قوائم الانتظار .

3- تكثيف أعمال الضبطية القضائية في المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

4- متابعة تقييم أعمال الكشف؛ لزيادة نسبة المقروء من العدادات.

5- مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال (كروت تجميع القراءات).

6- استمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع، خاصة التي لم تُشحن بشكل دوري لأكثر من 3 أشهر، والعدادات ذات الشحن المتدني والشحن الثابت.

7 – تكثيف لجان التفتيش الفني والتجاري.