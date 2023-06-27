لتعزيز دفاعاتها.. روسيا تدخل سفنها بحر الفلبين

أفادت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بدخول كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار ممر بحرى بعيد المدى.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحافية للأسطول تصريحها بأن الطواقم ستجري مناورات "مع إظهار الوجود البحري" في منطقة آسيا المحيط الهادي و"في إطار تعزيز الشراكات".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن عدد السفن المشاركة.

وتعمل روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الواقعة على الحدود مع منطقة آسيا المحيط الهادي، لأنها تتهم الولايات المتحدة بتعزيز وجودها هناك وإثارة المخاوف الأمنية في اليابان وأنحاء المنطقة.