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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة السعودي ينفي تسجيل حالات وبائية بين الحجاج

وزير الصحة السعودي
وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل

نفى وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل ،اليوم الثلاثاء، أنباء تسجيل حالات وبائية بين الحجاج.

وقال الجلاجل في تصريحات تلفزيونية: "لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج".

وحذر الجلاجل الحجاج  من شدة حرارة الطقس وطالبهم باستخدام المظلات لتفادي ضربات الشمس.

وأضاف أنه تم رفع عدد الأسرة الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري.

وحذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من الأرصاد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

 وأفاد المركز الوطني السعودي للأرصاد بأن طقس اليوم سيكون حاراً ولاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الجزء الشمالي الثلاث الخليج العربي الجلاجل البحر متوسط الإجهاد الحراري

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