خالد حنفى: مواجهة التحديات بتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالأمن الغذائي العربي

زار الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، يرافقه مدير عام مجموعة MEA ZONE مساعد الخرافي، المملكة المغربية، حيث التقى رئيس جامعة الغرف المغربية، الحسين عليوي، وجرى التباحث في التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي العربي 2023 "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي" في مدينة مراكش في المملكة المغربية، خلال الفترة بين 22-23 سبتمبر، بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف العربية، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ووزارة التغير المناخي والبيئة في المغرب، ووزارة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي في المغرب، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وشركة Meazone.

وأكّد الأمين العام خلال اللقاء، أنّ "انعقاد المؤتمر يأتي في ظل ما يواجه العالم بأسره والعالم العربي من تحديات في الأمن الغذائي بسبب اثار جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتغير المناخي، ما أدى إلى تدهور مستويات الأمن الغذائي العالمي. إذ تشير آخر الاحصائيات أن هناك 868 مليون شخص لا يملكون ما يكفيهم من الغذاء، فيما تم اعتبار 25 دولة حول العالم في أوضاع متدهورة وشديدة الخطورة. وقد ساهم الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الزراعية في انخفاض إنتاج المحاصيل عبر أنحاء العالم. حيث يعتبر سكان الدول النامية من الأكثر معاناة من ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصا في إفريقيا والعالم العربي، حيث قسم كبير من الدخل ينفق على الأغذية".

وثمّن الدكتور خالد حنفي النهضة التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة المغربية، وما أحرزته من تقدم كبير في المجالات الزراعية وخاصة الغذائية منها "حيث تمتاز المملكة المغربية بمقومات هامة في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتصنيع الغذائي بفضل تربتها الزراعية الخصبة وقاعدتها الصناعية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وشبكة مواصلاتها المتطورة، مما يؤهلها للعب دور هام في تنويع الإنتاج والتسويق، فضلا عن أهميتها كمحور لوجستي أساسي للتصنيع والتصدير على المستويين العربي والأجنبي".

وتابع: ينعقد المؤتمر استكمالاً للمؤتمرات السبع السابقة التي نظمها اتحاد الغرف العربية في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز دور القطاع الخاص العربي في الاستثمار في تحقيق الأمن الغذائي العربي استنادا إلى المفاهيم والتكنولوجيا الحديثة، وإلى الدينامية التي يمتاز بها القطاع الخاص وقدرته على مواكبة التطورات في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاج والسلامة الغذائية.

والتقى أمين عام الاتحاد، خلال جولته في مدينة مراكش المغربية، كل من رئيس غرفة مراكش كمال بن خالد، ووالي جهة مراكش – أسافي كريم قسي حلو.

ونوّه الأمين العام خالد حنفي خلال اللقاءات إلى أنّ اختيار مراكش لانعقاد مؤتمر ومعرض الأمن الغذائي فيها بحكم الموقع الاستراتيجي الذي تتمتّع به المدينة "حيث تتوفر المدينة على شبكة مواصلات وطرق حديثة، وفيها سكة حديد ومطار دولي هو الثاني على مستوى المغرب من حيث حركة المسافرين. كما أنّها وجهة سياحية مميّزة والقطاع العقاري فيها ناشط جدّا، هذا إلى جانب أنّ التطوّر الحاصل في شبكة الطرق التي تصل بين مراكش، وكلٍّ من: المطار، ومدينة أكادير، والدار البيضاء قد لعب دوراً مهماً في دعم هذا القطاع، وبالتالي استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين".

ومن مراكش انتقل أمين عام الاتحاد إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط حيث أجرى لقاءات ومباحثات مع كل من رئيس مجلس المستشارين (الشيوخ) و (البرلمان) السيد النعم ميارة، ووزير التجارة والصناعة المغربي المهندس رياض مزور.