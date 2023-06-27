إقبال كثيف من المواطنين على سوق الأضاحي بالإمام الشافعي.. صور

رصدت عدسة موقع صدي البلد إقبالا كثيفا للمواطنين علي سوق الأضاحي بالإمام الشافعي.

وذلك لشراء الأضاحي قبل وقفة عيد الأضحي المبارك، حيث يشتهر هذا السوق بالأسعار المتميزة للشراء والبيع.

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أما عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة وجميع محافظات مصر فيكثر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة وجميع محافظات مصر، خاصة مع استقبال يوم عرفة والمعروف بـ يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

ويعد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في القاهرة وجميع محافظات مصر، من الأمور التي تشغل محركات البحث داخل القاهرة وخارجها، وكذلك حكم صلاة عيد الأضحى وتكبيرات عيد الأضحى، لذا ينشر موقع صدى البلد موعد صلاة عيد الأضحى 2022 .

القاهرة: 05:26

الإسكندرية : 05:28

بورسعيد: 05:19

السويس: 05:21

العريش: 05:13

الطور: 05:20

دمنهور: 05:27

طنطا: 05:25

المنصورة: 05:23

الزقازيق: 05:24

الفيوم: 05:29

بني سويف: 05:29

المنيا: 05:32

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