عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم و الإدارة الهندسية بحي المنتزه

خلال معاينة النيابة
خلال معاينة النيابة الإدارية

صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار / محمد سمير بإنه بناءً على تكليف  المستشار / عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار / حسام هنداوي - مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار / أيمن عبد المهيمن، والمستشار / إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار، والذي اتضح أنه مكون من دور أرضي وأربعة عشر دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار،  وذلك صباح يوم أمس الإثنين الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٣، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن ثلاثة حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.

كما تبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام ١٩٧٥، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونية ٢٠٢٣.

وقررت النيابة استدعاء كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

D6F07B05-93D6-4E13-9947-F75746C10506
D6F07B05-93D6-4E13-9947-F75746C10506
35234F68-4ADC-4195-B1B7-7C4BEFD87F2C
35234F68-4ADC-4195-B1B7-7C4BEFD87F2C
الاسكندرية الإدارة الهندسية التنظيم و الإدارة العقار المنهار النيابة الإدارية عقار الإسكندرية المنهار منطقة سيدي بشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم و الإدارة الهندسية بحي المنتزه

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

ترقب أهلاوي.. كاف يدرس قرارا مفاجئا بشأن دوري السوبر الإفريقي

موضوعات متعلقة

بعد انهيار عقار الإسكندرية .. عقوبات رادعة تنتظر المالك والمقاول

ترشيحاتنا

لبيك اللهم لبيك.. تكبيرات الحج متى تبدأ ووقت الانتهاء

حقنة هتلر تقتل عماد في المنوفية .. توفي بعد شهر في المستشفى تاركا طفلين أكبرهم 5 سنوات

الحماية المدنية تنتشل الضحية الرابعة من عقار الإسكندرية المنهار

الزراعة× المحافظات| تكثيف الحملات البيطرية على الأسواق.. وتجهيز المجازر لاستقبال العيد

لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ