دعاء عيد الأضحى.. كلمات مستحبة في العيد الثاني للمسلمين

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك، ونطلق عليه العيد الكبير، وفي عيد الأضحى يسعى المسلم للذبح وسمي بعيد الأضحى، لأن المسلم يضحي فيه بكبش أو بقر أو إبل، ودعاء عيد الأضحى هو كلمات يتقرب بها العبد لربه في هذه الأيام المباركة، لذا حرصنا على تقديم عيد الأضحى المبارك في السطور التالية.

نقول في دعاء عيد الأضحى: اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك ، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصلِ على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه عليّ.

- اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك ، والتصديق برسولك والأئمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين.

- ويستحب أن نقول في دعاء عيد الأضحى اللهّم صل على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد، كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، اللهم عجّل بالفرج والنصر والتمكين والتأييد للمسلمين في كل مكان.

-اللهم اجعل يقيني بك يقيني من كل شر، وإيماني بك يهديني إلى كل خير ورجائي فيك يحفظني من كل ضر، عيد أضحى مبارك على جميع المسلمين.

-اللهم ارزقنا من الأقدار أجملها، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيمن بغى علينا، اللهم أعتقنا من العذاب في الدنيا وأعتقنا من النار في الآخرة واجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم أعد علينا الأعياد أعواما عديدة وأسعدنا بها يا الله.

- اللهم إني أعوذ بك من غضبك واستجير بك من سخطك وأسألك الأمن من عذابك، اللهم إني أسألك الهدى يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أمنه من العذاب.

- اللهم اهدنا وعفو عنا، اللهم احفظ زوجي أينما ذهب، اللهّم احفظ لي روحًا أخاف عليها من كل شيء، وأخشى عليها من كل ضرر اللهم إني أستودعك زوجي الحبيب فاحفظه في ودائعك.

دعاء عيد الأضحى 2023

دعاء عيد الأضحى ، الدعاء هو أقرب وسيلة يتقرب بها العبد لربه، وعيد الأضحى يستمر 4 أيام على العبد استغلال هذه الأيام في الفرح وإدخال السرور على المسلم والدعاء أيضا ولذا حرصنا على أن نقدم لقرائنا دعاء عيد الأضحى المبارك ، كما أن في عيد الأضحى 2022 يتهادى المسلمون مع بعضهم البعض باللحوم والزيارات.

- ويستحب أن نقول في دعاء عيد الأضحى اللهم في هذا العيد المبارك ارزقه السعادة والسرور، واجمعني به في الدنيا على طاعتك وعند الآخرة في جنات النعيم.

-اللهم إنك أهديتني شخصا ملأ حياتي بالسعادة، اللهم إني أحببته فيك وأنت من أحببتني به، اللهم احفظه أينما حلت قدمه وأطل بعمره، اللهم أسعده في كل حين، اللهم لا تحرمني من العيد معه فلا عيش ولا هناء إلا به.

-اللهم اجبر خاطرنا في أحبابنا، اللهم ارزقهم السلامة والأمن والأمان والراحة، اللهم اجعل لهم نصيب من الستر والعافية، اللهم اصرف عنهم السوء واجعلهم من الهادين المهتدين، اللهم جنبهم طريق الضلال.

- اللهّم اجعل النصر المبين حليفنا، اللهم يا عادل يا غفار يا قوي يا جبار اجعل كيد الظالمين في نحورهم، اللهم ارزقني رفقة صالحة تعينني على طاعتك.

-اللهم إني أسألك أن تزودني التقوى.. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.. اللهم اغفر لي ذنبي، ويسر لي الخير من أمري يا أرحم الراحمين.

-اللهم رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، اللهم إني أسألك خير القدر في هذا اليوم.. وأعوذ بك من شره، اللهم اجعل كل أيامنا عيدًا يا أرحم الراحمين.

- اللهم أعطنا ولا تمنعنا وامنحنا عطفك ورضاك واعف عنا وارحمنا برحمتك الواسعة.

-اللهم امنحنا من رحمتك وكرمك وجودك وأمنع عنا البطش والظلم والقهر.

عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك هو العيد الثاني من أعياد المسلمين حول العالم، ولفظة الأضحى مشتقة من الفعل الماضي ضحَّى أي فدى ونقوم نحن المسلمين في هذا العيد لمن يستطيع أن يضحي بما رزقه الله من بهيمة الأنعام.

وفي عيد الأضحى المبارك اللهم صلِّ على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد النبي القانت الأوَّاه والزاهد في دنياه المنفق في سبيلك يا الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.. عدد ما صلى عليه المصلين، وعدد ما صلى عليه الصائمين، وعدد ما صلى عليه الحصى بين يديه.

اللهم لك الحمد على البلوغ والتمام.. اللهم لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا مشعرك الحرام، اللهم الشكر لك على كرمك لنا بالحج، والاتجاه للبيت الحرام حاجًا.. اللهم لك الحمد على تطهير القلوب والأبدان في الاتجاه إلى بيتك المحرم الذي باركته ببكة.

كما نقول في عيد الأضحى المبارك سبحانك يا الله يا من دبر الدهور، ويا عالم هواجس الصدور.. اللهم سبحانك يا مجري الماء، اللهم سبحانك يا مقدر الرزق.. اللهم يا ملك يا سلام يا قدوس، اللهم إنا نسألك التوبة النصوحة.. اللهم إنا نسألك التوبة النصوحة.

-اللهم إنا ذهبنا إلى بابك؛ فلا تردنا إلى منزلنا إلا وأنت غافر لنا الذنوب، وساتر لنا العيوب في الدنيا والآخرة.

-اللهم إنا دعوناك يا ربنا يا قريب كما أمرتنا فاستجب يا مجيب كما وعدتنا.. وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين”.



- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَغْرَمِ والمَأْثَمِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن عَذابِ النَّارِ وفِتْنَةِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.

-اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك ولا تحرمنا نعمة النظر إلى وجهك الكريم.

-اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همٍنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تشغلنا بالدنيا وشهواتها.

-اللهم لا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرته ولا دينًا إلا قضيته ولا همًا إلا فرجته.. اللهم أشف مرضانا وأرحم موتانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا... يارب تقبل أعمالنا من صيام وصلاة وزكاة ، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

– اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم .

– اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا اله ‏إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون .

– اللهم اني اعوذ بالفقر الا اليك ومن الذل الا لك وأعوذ بك ان اقول زورا أو اغشى فجورا او اكون بك مغرورا واعوذ بك من شماتة الاعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة .

– اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ .

