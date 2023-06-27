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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سجين في المنزل.. موجة حر غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة

صدى البلد

وجد العلماء أن الموجة الحارة القياسية في أجزاء من تكساس ولويزيانا والمكسيك أصبحت أكثر احتمالا بخمس مرات على الأقل بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهو ما يمثل الأحدث في سلسلة من أحداث "القبة الحرارية" الشديدة الأخيرة التي أحرقت أجزاء مختلفة من العالم، بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الثلاثاء.

واستقرت سلسلة من التلال العنيدة من الضغط المرتفع فوق المكسيك ومنطقة واسعة من جنوب الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما دفع مؤشر الحرارة، وهو مزيج من درجة الحرارة والرطوبة، إلى ما يزيد عن 48 درجة مئوية  في بعض الأماكن.

وتم وضع أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة ، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مدن تكساس في هيوستن وسان أنطونيو وأوستن، تحت تحذيرات شديدة من الحرارة، مما أثار مخاوف بشأن صحة الأشخاص المعرضين للحرارة ووضع شبكة الطاقة في تكساس تحت الضغط.

وأدى تسخين الغلاف الجوي للأرض والمحيطات عن طريق حرق الوقود الأحفوري إلى زيادة احتمالية حدوث موجة الحر الشديدة خمس مرات على الأقل، وفقًا لتحليل حديث أجرته مؤسسة كلايمت سنترال، وهي منظمة غير ربحية لعلوم المناخ.

ووفقًا لأندرو بيرشينج، نائب الرئيس للعلوم في كلايمت سنترال، فإن الحرارة الشديدة، والتي من المتوقع أن تستمر أكثر على مدار الأسبوع في تكساس، تخلق "ظروفًا مرهقة لملايين الأشخاص".

في حديثه إلى صحيفة الجارديان يوم الإثنين، قال أندرو ديسلر، عالم المناخ في جامعة تكساس إيه آند إم، إن حرم الجامعة في كوليدج ستيشن كان لديه سلسلة من الأيام فوق 37 درجة مئوية، عندما لا تصل عادة إلى مثل هذه القمم حتى أغسطس.

 وقال: "إنه لأمر محبط أن نعتقد أننا لم نصل حتى في يوليو وأننا نتعرض لهذا النوع من الحرارة".."عندما يكون الجو حارًا، فأنت سجين في منزلك، فأنت سجين لمكيفات الهواء".

قال ديسلر إن الجزء الجنوبي من تكساس سيشهد على الأرجح واحدة من أكثر مناطق سخونة على الإطلاق حيث أنه يتأثر بشدة بالقبة الحرارية التي يقع مركزها في المكسيك- فقد سجلت مدينتا مونكلوفا وتشيهواهوا المكسيكيتان درجات حرارة قياسية على الإطلاق من 46 درجة مئوية و 41 درجة مئوية، على التوالي.

تشكلت هذه القبة الحرارية، وهي واحدة من أقوى القبة التي تم تسجيلها على الإطلاق، بواسطة نظام جوي عالي الضغط أدى إلى إنشاء عمود غارق من الهواء الدافئ الذي يحبس الحرارة الكامنة التي تمتصها بالفعل المناظر الطبيعية، مثل نوع من الغطاء. 

توجد قباب الحرارة منذ فترة طويلة في تكساس، وأماكن أخرى، وهناك بعض التخمين بين العلماء حول ما إذا كان تغير المناخ يسبب أم لا المزيد من "الأحداث المعوقة" حيث يتم تثبيت بقع الضغط المرتفع في مكانها عن طريق التغييرات في تيار نفاث يدفع عادة أنظمة الطقس من الغرب إلى الشرق.

تسببت أحداث قبة الحرارة الشديدة في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، مثل الحرارة القياسية وحرائق الغابات التي شوهدت في مايو في غرب كندا، أو الحرارة التاريخية التي شهدتها مواقع متنوعة مثل بورتوريكو وسيبيريا في وقت سابق من هذا الشهر.

الشتاء الدافئ القياسي الذي شهدته العديد من البلدان في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى موجة الحر المنفصلة التي اجتاحت القارة الصيف الماضي وأسفرت عن آلاف القتلى، تم إلقاء اللوم عليها جزئيًا على قباب الحرارة التي رفضت التزحزح.

الولايات المتحدة موجة حر أمريكا الجارديان تغير المناخ

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