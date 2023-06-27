بلغت 48 درجة.. جبل عرفات يسجل أعلى حرارة بالمشاعر المقدسة

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، بأن جبل عرفات سجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة بلغت 48 ْْم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، والذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام بمشعر عرفة، أن تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة طقساً حاراً.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

درجات الحرارة في مكة المكرمة يتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية.

كما تستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وتشهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ستبلغ 45 درجة، فيما ستكون على الرياض 43 درجة، وعلى الدمام 44 درجة، و39 درجة في جدة.