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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حار .. تحذير من السلطات السعودية للحجاج من طقس مكة والمشاعر المقدسة

طقس المشاعر المقدسة
طقس المشاعر المقدسة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، والذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام بمشعر عرفة، أن تشهد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة طقساً حاراً.

ووفق اخبار السعودية 24؛ فقد أوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.


ويتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وتشهد أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ستبلغ 45 درجة، فيما ستكون على الرياض 43 درجة، وعلى الدمام 44 درجة، و39 درجة في جدة.
 

تعرف على طقس اليوم في المشاعر المقدسة ومكة

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

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