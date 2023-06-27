الحجاج يؤدون عند عرفات الركن الأعظم للحج.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ الحجاج وهم يؤدون عند عرفات الركن الأعظم للحج.



وبدأ الحجّاج بالصلاة والدعاء عند جبل عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر الثلاثاء، في ذروة مناسك الحجّ التي يتوقع أن تسجّل أعدادًا قياسية هذا العام في أجواء شديدة الحرارة.

وأمضى الحجّاج وعددهم يناهز المليوني حاج الليل في مخيّمات مكيفة في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين.

وفي الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، توجّهوا إلى منطقة عرفات، حيث إنّ النبي محمد ألقى خطبته الأخيرة، لأداء الركن الأعظم من الحجّ.

وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويبتهلون ويتلون القرآن الكريم، والكثير منهم سيعتلي جبل الرحمة ويجلسون بين صخوره.

