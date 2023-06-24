تعرف على طقس اليوم في المشاعر المقدسة ومكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، اليوم، السبت، تقريرا عن طقس اليوم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الساعات المقبلة، حيث توقعت أن يكون الطقس غائمًا جزئياً.

وذكر المركز، في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم، أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 33 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 33 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 36 درجة.

ونوه المركز في تقريره عن حالة الطقس بالمملكة إلى استمرار هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وبين المركز أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، والقصيم والرياض تمتد إلى المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها.