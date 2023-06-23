تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة".

وأضاف: " كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وختم تقرير المركز بالقول إن " حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج".