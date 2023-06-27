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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تبدأ في ذبح أضاحيها لتوزيع 22 ألف كيلو لحم على المستحقين

صدى البلد

أكد "عبد الحميد الطحاوى"وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 22 ألف و500كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، انه تبدأ غدًا جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى أول أيام عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق في ذبح أضاحيها داخل مجزر أولاد صقر بمركز أولاد صقر البحروة المعتمد من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى .

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن لحوم الأضاحي البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الشرقية تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

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وأشار شعبان، إلى أن  الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية ، وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.

وأوضح شعبان، أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون و350ألف كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة الشرقية 22ألف و500كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة .

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