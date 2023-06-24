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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الشرقية تنظم معرض ملابس لدعم 300 أسرة بقرى مركز أبو حماد

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ان جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، شاركت فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على (300) اسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى الصوه وعمريط وخلوة ابو مسلم ومساكن طابا بمركز ابو حماد.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ان تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان  المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

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وأشار "شعبان" الي أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

يذكر ان تنظيم معارض الملابس الجديدة ياتى استكمالًا لجهود الأورمان التى تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر واعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

أسر الأولى بالرعاية الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الشرقية بالشرقية توصيل مياه الشرب جمعية الاورمان محافظ الشرقية

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