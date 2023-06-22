محافظ الشرقية يعقد اجتماعاً مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب لاستعراض ومناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات المعوقات أمام تنفيذها للإنتهاء منها طبقاً للجداول الزمنية المحددة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والنائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية واللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية والنائب محسن ابو سمنة والنائب أحمد رمزي والنائب محمد طلبه والنائب محمود محمد البرعي والنائبة مي غيث أعضاء لجنة الادارة المحلية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات و سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وعدد من مديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الشرقية.

بدأ اللقاء بتأكيد محافظ الشرقية على أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية والإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في مختلف القطاعات لافتاً إلى أن المحافظة تضم 13 مركز و 2 حي و 4 مدن ومدينتين صناعيتين ويصل التعداد السكاني إلى 7.8 مليون نسمة ، ويمثل إقتصاد محافظة الشرقية حوالى 33 %من الناتج المحلي الاجمالي إقليم قناة السويس و حوالى 5 % لمصر لافتاً إلى أن القاعدة الإقتصادية في محافظة الشرقية تعتمد على قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتي تمثل حوالي 67 %من إجمالي الناتج المحلي للمحافظة.

كما استعرض المحافظ أهم المؤشرات الديموجرافيـة للمحافظـة والتي تشمل الهرم السكاني والتعليم قبل الجامعي والجامعي والصحة وكذلك استعراض مرجعية الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي جاءت بناءاً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 ورؤية مصر 2030 ومؤشرات البنك الدولي للتنمية 2016 وتكليفات معالي رئيس الوزراء سبتمبر 2018 وبرنامج عمل الحكومة 2016م .

واستعرض محافظ الشرقية المشروعـات القوميـة المنفذة من 1 / 9 / 2018 حتى 15 / 6 /2023 بإجمالي 727 مشروع بتكلفة مالية 13.1 مليار جنيه في قطاعات ( مياه الشرب – الصرف الصحي – الأبنية التعليمية – الصحة – الطرق – الكباري – الاسكان – الكهرباء والطاقة – التموين – الشباب والرياضة – الطب البيطري ) ،مشيراً إلى تميز المحافظة في تخطيط وإدارة المشروعات ، مما ساهم في فوز محافظة الشرقية في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلي بنسبة تقييم 100 % لافتاً إلى أنه تعزيزا لفاعلية الجهاز الإداري وتطوير الأداء الحكومـي حرصت المحافظة على تطوير منظومة الأداء المؤسسي من خلال الحصول على شهادة الأيزو الدولية 9001 / 2015 و 18091/ 2019 ، فضلاً عن إنشاء مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية لتقديم الدورات التدريبية لأعضاء الجهاز التنفيذي وللطلبة والخريجين .

ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمـة بمركز الحسينية لتطوير 41 قرية و 740 عزبة من خلال تنفيذ 949 مشروع في مختلف القطاعات بالإضافة الى تبطين الترع بإجمالي 36 مشروع بنسبة 85 % وتوصيل الغاز الطبيعي والكباري والطرق المحلية والمجمعات الحكومية والزراعية والسكنية ووحدات الإطفاء والأسواق والكهرباء والإنارة ومكاتب البريد حيث بلغت نسبة التنفيذ الكليه 81 % .

بينما أشار المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن محافظة الشرقية تشهد نقلة نوعيه في تنفيذ كافة المشروعات وقامت بتنفيذ إجراءات متقنه لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وتعد من أولى المحافظات في تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بتخفيض سعر المتر إلى 50 جنيه بالقرى.

أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدور محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان في التعامل مع كافة الملفات والتصدي لكافة المشكلات التي تؤرق المجتمع وإيجاد حلول عاجله لها لافتاً إلى أن محافظة الشرقية رائدة في تنفيذ ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اراضي أملاك الدولة قائلاً أن الهدف من طلبات الإحاطة بالمجلس هو التعرف على المشكلات وتوفير حلول عاجله لها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.

بينما استعرض المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة مجهودات محافظة الشرقية في التعامل مع ملف النظافة ورفع تراكمات القمامة بدءاً من تجميع وتدوير القمامة وصولاً لنقلها للمدفن الصحي بالخطاره .

استعرض الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصوده بلغ 106438متغير منهم 90532 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 100042 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.2% وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما استعرض نائب المحافظ موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 4241 طلب وتم انهاء 1004 طلب وإرسال 3564 طلب للجامعة لاتخاذ الاجراءات اللازمه وذلك لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

واستعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636 وعدد الطلبات المنتهية 18255 وبلغ عدد الطلبات غير المستوفاة من المواطنين 156109 طلب ، وعدد الطلبات خارج نطاق التصالح 66438 ، وعدد الطلبات التي لم يتم التصالح عليها طبقاً للمادة (8 ) بلغ 23099 طلب مشيرة إلى أنه تم استلام 117طلب بيان رخص وجاري مراجعتهم والانتهاء منهم.

وخلال الإجتماع أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية وعضو مجلس النواب بمجهودات محافظ الشرقية وسرعة استجابه أعضاء الجهاز التنفيذي لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في كافه القطاعات الخدمية والتنموية وتواجدهم الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين.

وتقديراً لزيارة لجنة إدارة التنمية المحلية لمحافظة الشرقية أهدى المحافظ شعار المحافظة لرئيس وأعضاء اللجنة متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم للنهوض بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين والمضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصرنا الغالية.

وفي نهاية الاجتماع اصطحب محافظ الشرقية رئيس ووكيل وامين سر وأعضاء لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب البرلمان عن دائرة المحافظة لتفقد وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمفعلة مع ادارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة لرصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقا للقانون ليؤكد المحافظ أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وانفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

كما حرص المحافظ علي اطلاع رئيس ووكيل وأمين سر وأعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على تجربه المحافظة في تخصيص ميني باص لنقل وتوصيل ذوي القدرات والهمم كخدمة مميزة تليق بهم وليساعدهم على التنقل لإنهاء مصالحهم داخل مدينة الزقازيق والذي يأتي في إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لذوي الهمم بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع وتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير وسائل انتقال آمنه لهم داخل المدينة.