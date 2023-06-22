صحة الشرقية تنظم ورشة عمل لمسئولي الإعلام بإدارات ومستشفيات المحافظة

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التواصل مع المواطنين بكافة الوسائل المتطورة المتاحة إعلامياً، مع تغذيتهم بالبيانات والحقائق، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم وإرشادهم بما يحقق مطالبهم واحتياجاتهم الصحية، مع أهمية التطور في تغطية الأحداث الصحية، وتأمين صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشآت الصحية عقد المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة محمود عبد الفتاح محمد مدير المكتب، ورشة عمل تفاعلية، بحضور ٤٦ عضو من مسئولي الإعلام بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بمحافظة الشرقية والتابعة للمديرية، والتي تضم ١٩ إدارة صحية، و ٢٥ مستشفى عام ومركزي ونوعي، بالإضافة إلي مركز الأمراض المتوطنة بالقرين، وعيادة الجلدية والجذام بالزقازيق، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تناولت ورشة العمل مناقشات تفاعلية حول كيفية تطوير أداء العمل الإعلامي، بما يقابل متطلبات المواطنين، والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبحث المعوقات التي قد تؤثر على أداء العمل، وأهم المشكلات التي تواجه المنسق الإعلامي بكل منفذ أثناء تغطية الأنشطة الصحية التي يتم تنفيذها، والطرق المثالية للتعامل معها، وأهم الأحداث الصحية الواجب تغطيتها إعلامياً، كما تم طرح بعض المقترحات التي من شأنها تطوير منظومة العمل، كتعزيز التواصل الخارجي مع المؤسسات الإعلامية والدعائية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الإعلامية.

وأكد محمود عبد الفتاح على أهمية تنظيم الأنشطة اللامنهجية، وفقاً لرؤية وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والتي تسهم في إثراء الإطار المعرفي لمسئولي الاعلام، وربطه بواقع الممارسة الإعلامية، عبر طرح مواضيع مختصة تتسم بالتفاعلية، وتحظى بالانتشار لوصول المعلومة والفائدة لجميع المواطنين، مع التأكيد على التحديث المستمر للمعلومات، والذي يتأثر نموه بتدفق المعلومات السريع ومن مصادرها الموثوقة، مؤكدا أن هذا يتطلب قدر كبير من النشاط والفعالية لمسئولي الإعلام، فضلاً عن تعزيز الموضوعية في ممارسة العمل، بما يساهم في انتشار ووصول الخدمات الصحية المختلفة لجميع المواطنين بمحافظة الشرقية.

كما قام "عبد الفتاح" أثناء ورشة العمل بتدريب المنسقين على طرق صياغة التقارير الإخبارية، وكيفية استخدام أجهزة الهواتف الذكية في التغطية الإعلامية، والتواصل الفعال مع المواطنين عبر الوسائل التواصل الاجتماعي والرد على استفساراتهم، مع التأكيد على نشر الموضوعات العلمية والصحية الهامة للمواطنين بصفة دورية، لرفع المستوي التوعوي، والتثقيف الصحي لهم، مع التأكيد على تأمين الصفحات الرسمية للمنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأكد محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة، نحو التحول الرقمي والتطور المستمر في أداء العمل، وتماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وما يمثله الإعلام من دوراً هاماً فى تغذية المجتمع بالمعلومات الصحيحة، ومن هنا يظهر دور المسئول الإعلامي لأي منشأة صحية جلياً في إعداد التقارير الإخبارية بمصداقية وشفافية عن تلك المنشأة، مع توفير قنوات اتصال آمنة لبحث شكاوى المواطنين من خلال التعامل الفوري مع رسائلهم عبر الصفحات الرسمية للمنشآت الصحية، ونقلها للمختصين والرد عليها، بما يفيد المواطن في الوقوف على كل المستجدات أولاً بأول، والاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة، من خلال التعريف بها وبأماكن تقديمها للمواطنين، مع المساهمة في تنفيذ وعرض الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي، وغرس السلوكيات الصحية السليمة لدى الأفراد والمجتمعات، مع الإسهام في تحسين وتطوير مهارات العاملين في المجال الصحي وتلافي السلبيات الصحية والأخطاء الطبية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطط الصحية، وتوفير قاعدة علمية موثوقة من المواد الإعلامية الصحية.