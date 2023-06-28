ماذا يحدث لجسمك عند تناول فطر عيش الغراب:؟

قدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد فطر عيش الغراب:

1- يمد الجسم بالبروتين، لذلك يعتبر بديلاً عن اللحوم، كما يعتبر غذاءً مناسباً للنباتيين، والأطفال.

2- يقي الجسم من أشعة الشمس الضارة، لاحتوائه على السيلينيوم، وفيتامين C.

3- يقي من الإصابة بفقر الدم، (الأنيميا)، لاعتبار مصدراً غنياً بالحديد.

4- يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية.

5- يخفف الوزن، ويكافح السمنة، لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، كما يعزز عملية حرق الدهون الزائدة.

6- يقي الجسم من تراكم الدهون، ويمنع تضخم الطحال، ونزيف الكلى، لاحتوائه على مادة الكولين.

7- يقلل خطر الإصابة بمرض السرطان، لاحتوائه على خصائص مضادة لنمو وانتشار الجذور الحرة في الجسم. يعزز أداء الجهاز المناعي في الجسم، ويفعل نشاط خلايا الدم البيضاء لمقاومة ومحاربة العدوى البكتيرية، والفيروسية، مثل: الرشح والأنفلونزا.

8- يضبط ضغط الدم، ويخفض مستوى الكولسترول الضار، ويزيد مستوى الكولسترول الجيد في الدم، ويقلل مستوى السكر في الدم، وبالتالي يحسن صحة القلب، والأوعية الدموية، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتصلب الشرايين، والسكتات الدماغية.

9- يزيد قوة العظام، ويعزز كثافتها؛ لاحتوائه عل فيتامين D، وبالتالي يمنع لين العظام، وترققها، أو الإصابة بمرض هشاشة العظام. يقلل مستوى البكتيريا في الجسم؛ لاحتوائه على مركبات البنزيلديهايد.

10- يقي من تكون الحصى في الكلى.

11- ينظم عملية الهضم، ويسهل حركة الأمعاء ويلينها، ويمنع الإمساك.

12- يقوي الذاكرة، والقدرة على التركيز؛ لاحتوائه على مجموعة مركبات فيتامين B.

13- ينشط الدورة الدموية في الجسم. يهدئ الأعصاب.

14- يقي من الالتهابات الجلدية، والتهابات الأغشية المخاطية، والتهاب الأمعاء.

15- يزيد قوة الشعر، ويقلل تساقطه، وبالتالي يعزز كثافته.

16- يؤخر ظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة في الوجه، ويعالج مشاكل البشرة المختلفة، مثل: الحبوب والبثور، والبقع الداكنة، ويمنحها النضارة والحيوية.

17- يقي من تشقق زوايا الفم، والشفتين. يمنح الجسم الترطيب؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

18- ينشط عملية التمثيل الغذائي، ويعالج آلام المعدة، والإسهال.

19- يفيد المثانة، ويكافح سرطان المثانة.

20- يحسن وظائف الكبد، ويعالج التهاب القولون، والقرحة.