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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مراكز الشرقية تكثف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات لأداء صلاة العيد

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات فضلاً عن رفع الإشغالات وخاصة بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بقص وتهذيب الأشجار وري الحدائق العامة والمتنزهات فضلاً عن مراجعة أعمدة الإناره ، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين تزامناً مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة حى أول الزقازيق بغسل وتنظيف الأرصفة والأرضيات والبلدورات وأماكن جلوس الأهالى وري وسقاية الأشجار وأحواض الزرع بشارع الجلاء من أجل إظهار شوارع وميادين ومتنزهات حى أول بالصور الحضارية والجمالية المشرفة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بأعمال النظافة ودهان الأعمدة والتلتوار على الطريق العام بمدخل المدينة ورفع مستوى النظافة على الطريق العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على أعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية وتضمنت رفع القمامة والتركمات من عدد كبير من الشوارع بالمدينة بالإضافة إلى رفع وكنس الأتربة والسفوحة ومتابعة أعمال قسم المتنزهات من قص وتهذيب الأشجار ونظافة وري الأشجار بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية ، مع استكمال أعمال الدهانات والتجميل بالشوارع والميادين الرئيسية ومدخل المدينة وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالمتابعة الدورية لحملات النظافة للنهوض بالمستوى الجمالي لمدينة الزقازيق فتستمر أعمال دهانات البلدورات أعلى كوبرى الزراعة المؤدي إلى طريق الشوبك لتحسين المظهر الجمالي امام المارة.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف حملات النظافه في كافه انحاء المدينة للإرتقاء بمستوى منظومة النظافة وتسويه الشوارع لحين دخولها خطة الرصف كما قامت إدارة المخلفات الصلبه والبلديه بمسح الشوارع بالجليدر وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال تمهيد ومسح الطرق والشوارع بمدينة الحسينية من أجل تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وإظهار المدينة بالشكل الجمالي المطلوب خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

فيما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال النظافة بميدان المحطة ورى الأشجار التى تم زراعتها حفاظا على المظهر الجمالي والحضارى بمدخل المدينة كما تم رفع تراكمات القمامه من عدد من المناطق ميدان المحطة ومنطقه المنشية وامام المدارس و شارع سعد زغلول و شارع المحطة و شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد.

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