فريق طبي سعودي ينقذ حياة حاجة تركية من نزيف حاد

استطاعت الفرق الطبية السعودية، إنقاذ حياة حاجة تركية، بعد تفاقم وضعها الصحي خلال أدائها المناسك، وفق ما ذكرت صحيفة سبق السعودية.

وأنقذ فريق طبي بقسم النساء والولادة بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، حياة حاجة تركية في العقد السابع من العمر تعاني من نزيف مهبلي حاد نتيجة ارتفاع خطير في سيولة الدم مع وجود ورم في عنق الرحم.

وقالت الصحيفة، إنه تم استقبال الحالة بطوارئ الولادة والأطفال، والتي كانت تعاني من هبوط حاد في العلامات الحيوية، وتسارع في نبضات القلب.

وأدخلت على الفور إلى العناية المركزة، ونظرًا لوضعها غير المستقر تم وضعها على جهاز تنفس الأكسجين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة وعمل المنظار أظهرت النتائج.

تم على الفور إعطاؤها العلاج اللازم وإيقاف النزيف باستخدام أحدث الأدوية المسيلة للدم، لتستجيب الحالة، ما أدى إلى استقرار الوضع الصحي لها .

ولفتت الصحيفة، إلى أنه سيتم تصعيدها في القافلة المجهزة للمرضى الحجاج المنومين بالمستشفى لتصعيدها الى المشاعر لاستكمال حجها.