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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُحرر 77 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودجاج مخالفة

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية وكذلك الإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلي أن المديرية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ( 77 ) محضرا وضبط 2 طن و35 كجم لحوم و دواجن مخالفة، بيانها ما بين 869 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ( 40 كجم ) لحوم مجمدة بدون بيانات و (طن و 23 كجم ) هياكل و جلد دواجن و ( 103 كجم ) لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي. 

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

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