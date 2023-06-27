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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وجود مصر بالمراكز9 عالميا في تصدير 13 سلعة غذائية انجاز كبير

مجلس النواب
مجلس النواب

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تصدر صادرات الصناعات الغذائية المصرية المراكز التسعة الأولى في تصدير 13 سلعة غذائية على مستوى العالم في عام 2022 وفقاً لبيانات الأمم المتحدة «UN-ITC» والمركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والباكينج بودر بأنه بمثابة انجاز كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم إن ارتفاع صادرات مصر من الأغذية المصنعة الى 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية يتطلب من الحكومة بذل المزيد من الجهود لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للصادرات المصرية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق حلم تحقيق ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة القادمة.

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاستمرار فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لقطاعي الزراعة والصناعة ووضع خطط وسياسات وحوافز تشجيعية لجميع المشروعات الاستثمارية فى قطاعى الزراعة والصناعية لتوطين مختلف الصناعات الزراعية والصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية لمضاعفة الصادرات المصرية من الصناعات والمنتجات الصناعية والزراعية لمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والافريقية بصفة خاصة موجهاً التحية والتقدير لمجتمع الاعمال والصناعة والتصدير والسياحة.

تجدر الاشارة الى أن مصر احتلت المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف،و البذور والأثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستاكوزا المياه العذبة، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور، والخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ، و الطماطم المحفوظة بغير الخل، والكاتشب، والمخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.

مجلس النواب النواب الصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المصرية

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