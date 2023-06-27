رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس عيد الأضحى

يهتم المواطن المصري، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع نسب الرطوبة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا بدأنا هذا الأسبوع بارتفاع فى نسب الرطوبة، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الطقس اليوم وعلى مدار الأيام القادمة، حتي مطلع الأسبوع القادم، ولكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن الأجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أن زيادة نسب الرطوبة تساعد على المزيد من الشعور بدرجات الحرارة، بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمي على القاهرة الكبري 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، ومع نسب الرطوبة تكون 37 أو 38 درجة، إضافة إلى تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر، يزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة بشكل كبير، وتكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب محافظات الجمهورية، لأنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، وبالتالي تلطيف الأجواء خلال الساعات الأخيرة من المساء والساعات الأولي من الصباح الباكر.

نصيحة هامة للمواطن

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الايام القادمة.

وقالت منار غانم، ، إن الأجواء اليوم مستقرة بشكل واضح، كما أننا نشهد استقرارا واضحا في درجات الحرارة، متابعة: هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في بعض المحافظات.

وأضافت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 35، ولكن نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة سنشعر بزيادة في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: الأجواء تكون شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن طقس فترة الليل سيكون معتدل.

واسترسلت: سيكون هناك نشاط نسبي للرياح ليلا، مما سيساهم في الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية، ولكنها ستتلاشي فور سطوع أشعة الشمس.

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية وفاتحة وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.

حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، استقرارا في درجات الحرارة على أنحاء البلاد كافة، حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل العظمى على الوجه البحري 35 درجة نهارا، بينما تسجل 41 درجة في الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم، معتدل الحرارة في الصباح الباكر على الأنحاء كافة، ومع تقدم ساعات النهار يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

بينما يكون الطقس شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

ويشهد الطقس اليوم، زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وحول حالة البحرين خلال الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف.