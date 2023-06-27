الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتحذر المواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الايام القادمة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباحنا مصري، إن الأجواء اليوم مستقرة بشكل واضح، كما أننا نشهد استقرارا واضحا في درجات الحرارة، متابعة: هناك ارتفاع في نسب الرطوبة في بعض المحافظات.



وأضافت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تصل إلى 35، ولكن نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة سنشعر بزيادة في ارتفاع درجات الحرارة.

وأكملت: الأجواء تكون شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن طقس فترة الليل سيكون معتدل.

واسترسلت: سيكون هناك نشاط نسبي للرياح ليلا، مما سيساهم في الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية، ولكنها ستتلاشي فور سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد تحذر المواطنين

ونصحت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية وفاتحة وتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.



واكدت على أن الأجواء مستقرة ولا يوجد أي تقلبات أو ظواهر غير متوقعة.