ابتلاع أجسام كونية.. عودة نشاط ثقب أسود في الفضاء.. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن دراسة تشير إلى نشاط ثقب أسود في الفضاء بعد سنوات طويلة من السكون.

وأوضح التقرير أن الثقب الأسود تبلغ كتلته حوالي 4 ملايين مرة من الشمس ويقع على بعد 27 الف سنة ضوئية من الأرض .

وتابع التقرير أن الثقب كان نائما غير نشط ثم أصبح نشطا في القرن الـ 19 وقضى عاما في ابتلاع أجسام كونية قبل أن يعود للسكون مرة أخرى .

وأكمل التقرير أنه وفقا لدراسة نشرتها مجلة nature لاحظ العلماء نشاطا في الثقب الأسود ، حيث أن الغيوم المجرية القريبة من الثقب بدأت في إصدار ضوء تتبعه العلماء وأشار في النهاية إلى الثقب الأسود.

ولفت التقرير إلى أن أسباب نشاط الثقب الأسود مرة أخرى لا تزال غامضة ، وتقول فرضية أن سحابة من الغاز ربما انحرفت بالقرب من الثقب الأسود فأيقظته.