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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"ثقب أسود" بأوروبا.. روسيا تكشف خطة أمريكا وبريطانيا في أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا وأمريكا
روسيا وأوكرانيا وأمريكا

قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الإثنين، إن أمريكا وبريطانيا تتفقان على تحويل أوكرانيا إلى "ثقب أسود" في أوروبا من أجل منع تقاربها مع روسيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، قال ناريشكين، إن “واشنطن ولندن تطالبان كييف بالتقدم رغم الخسائر الفادحة في القوى العاملة والمعدات… وهدفهم الرئيسي هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

وأضاف أنهم “يوافقون حتى على تحويل أوكرانيا إلى ثقب أسود في أوروبا، فقط لمنع تقاربها مع روسيا".

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وقال ناريشكين، إن "الأوكرانيين بالنسبة للأنجلو ساكسون هم علف للمدافع، وهذا ليس أمرًا مؤسفًا”.

اوروبا روسيا أمريكا بريطانيا

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