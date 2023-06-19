دعم روسيا وأزمة تايوان .. كيف حل بلينكن القضايا الشائكة بزيارته للصين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن حصلت على تطمينات من الصين بأنها لم ترسل أسلحة فتاكة إلى روسيا.

وحث بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، عقد في نهاية زيارته للصين، على ضرورة أن تكون بكين حذرة تجاه دعم روسيا.

وحول تايوان، أعرب بلينكن عن قلق أمريكا من الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها الصين في تايوان مؤخرا.

وأضاف: "اتفقنا مع الصين على إدارة ملف تايوان بإيجابية ووفقا لحلول سلمية".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن تقوم برفع المخاطر عن سلاسل الإمداد ولا تهدف لتقويض الصين.

وقال بلينكن، اليوم الاثنين خلال زيارته بكين، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على الحاجة إلى استقرار علاقتها الثنائية، مضيفا أن الولايات المتحدة واضحة بشأن التحديات التي تواجهها الصين.

وجاء ذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي، وقال بلينكن أيضا إن الولايات المتحدة تتوقع زيارات إضافية من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الصين خلال الأسابيع المقبلة.