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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها لانتقادات.. نادين نجيم: اللي عنده حق يجي ياخذه مني

نادين نجيم
نادين نجيم

عبّرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن استيائها للهجوم الذي تتعرض له من خلال السوشيال ميديا.

وقالت من خلال فيديو ظهرت به عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، "حرية الرأي والتعبير مش معناها الإساءة، حرية الرأي والتعبير معناها ننتقد بشكل محترم وموضوعي".

وتابعت: “لكن لما انتقد علشان اصفي حساباتي أو لأني بكره إنسان وبقيت اتمسخر عليه في الطالع والنازل بسبب وبدون سبب، وأنزل من نجاحاته تحت أي مسمى وأحاول أؤذيه هذا لا يكون اسمه انتقاد أو نقد فني”.

وأضافت: "ياريت كل واحد لما يحاول يتضامن لازم يعرف الحقيقة، ومضمون الدعوى وإيه المشكلة، اللي عنده حق يجي ياخذه مني، وإذا أنا عندي حق هاخده".

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بالهوت شورت

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يذكر أن تصدرت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد إطلالتها الأخيرة بهوت شورت وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

وتحرص نادين نسيب نجم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".
 

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