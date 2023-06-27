عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف استقبل النجوم عيد الأضحى؟.. محمد رمضان الأبرز

محمد رمضان
محمد رمضان

يستقبل نجوم الفن عيد الأضحى هذا العام، بعدة طرق مختلفة، منهم من ذهب لأداء فريضة الحج، ومنهم من يستعد للسفر، نستعرض أبرز النجوم وكيف استعدوا للعيد من خلال التقرير التالي:

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان ، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة بإطلالة مختلفة، مرتديا بدلة مرسومة بأشكال مختلفة.

 

دعاء فاروق

نشرت الإعلامية دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فيه الدكتور حسام موافي.

وكتبت دعاء فاروق: " مستمتعون بوجود دكتور حسام موافي معانا في الحج وهذا جزء من خواطره وتأملاته معنا ليلة يوم عرفة".

 

وكانت الإعلامية دعاء فاروق، كتبت عبر ستوري لها من قبل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

موجز السوشال ميديا..مفاجأة بشأن رحيل محمد الشناوي من الأهلي..محمد رمضان ينشر صورًا جديدة له

بإطلالة غريبة.. محمد رمضان ينشر صورًا جديدة له

وقالت دعاء فاروق، الحمدلله حمدا مباركا كثيرا ملء السموات والأرض استأصلت الرحم وأنا في بحر مم النعم إنه جبرا وفضلا ولطفا من رب العالمين ، شكرا لدعواتكم الغالية وسؤالكم اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال

 

مراد مكرم

يحل الفنان مراد مكرم، ضيف برنامج "مساء dmc”، والذي ‎يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، وذلك اليوم الموافق 27 يونيو الجاري في التاسعة مساء.

‎وروج مراد مكرم، للحلقة من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر صورة علق عليها قائلاً: “جمهوري الحبيب، انتظروني في حوار خاص مع الإعلامي المتميز رامي رضوان في برنامج مساء dmc الساعة 9 مساءً.. اوعى تفوتكم”.

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام  من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رانيا في الصورة من علي الكورنيش بإطلالة متميزة أبرزت جمالها.

سينتيا خليفة

شاركت الفنانة سينتيا خليفة صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت سينتيا في الصور بإطلالة جذابة من داخل سياراتها أثناء رحلتها في لندن.

 

وعلقت الفنانة علي الصورة:"لندي بتفكرني بيكي جدتي".

شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور، صوراً جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر خلال أدائه مناسك الحج، من فوق جبل عرفات، وعلق: “الحج شريف”.

أمير كرارة وابطال البعبع

يظهر عدد من نجوم الفن بالبرامج التلفزيونية للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع الجمهور، نستعرض الابرز من خلال التقرير التالي:

 

أبطال البعبع مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم "البعبع" محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، للحديث عن كواليس العمل الذي جمعهما، وذلك يومي الأربعاء والخميس أول وثاني أيام العيد.

عماد زيادة

نشر الفنان "عماد زيادة"، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب "عمادة زيادة" تعليقا علي الصورة حيث قال : " لبيك اللهم لبيك  لبيك .. اللهم تقبلنا منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الأضحي المبارك".

 

 

وعلق عدد كبير من متابيعه وأصدقائه علي تلك الصورة، حيث وجهوا له التهنئة بأداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.

 

محمد رمضان دعاء فاروق مراد مكرم رانيا محمود ياسين شريف مدكور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها لانتقادات.. نادين نجيم: اللي عنده حق يجي ياخذه مني

بالتعاون مع إيهاب عبد العظيم.. دنيا النوبي تطرح تاجر بالمشاعر

مع شبيه رشدي أباظة| شيماء ناجي تطرح برومو أغنية "تشخط"

أخبار الفن| بيومي فؤاد يبتعد عن الفن لهذا السبب .. وقصة أغنية إلى عرفات الله لـ أم كلثوم

تعرف على خريطة برامج عيد الاضحى المبارك

عماد زيادة ينشر صورة له من جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

أفلام العيد بتذاكر مخفضة في سينما الهناجر ومركز الإبداع .. تفاصيل

كواليس تعاقد خالد الصاوي وشريف منير على فيلم "ليه تعيشها لوحدك" |صور

ترشيحاتنا

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

رئيس بيلاروس: طلبت من بوتين ألا يقتل قائد فاجنر

الصلح بين طوكيو وسيول.. نهاية الحرب التجارية وبداية التعاون الإقليمي

بدء نفرة الحجيج الي مزدلفة ..والسياحة تتابع مغادرة حجاجها

لوكاشينكو: تمرد فاجنر سيمنح الغرب فرصة لضرب روسيا وبيلاروسيا

رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر الشرطة بالشوارع.. خطة الداخلية لتأمين احتفالات العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ