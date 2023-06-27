كيف استقبل النجوم عيد الأضحى؟.. محمد رمضان الأبرز

يستقبل نجوم الفن عيد الأضحى هذا العام، بعدة طرق مختلفة، منهم من ذهب لأداء فريضة الحج، ومنهم من يستعد للسفر، نستعرض أبرز النجوم وكيف استعدوا للعيد من خلال التقرير التالي:

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان ، عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الصورة بإطلالة مختلفة، مرتديا بدلة مرسومة بأشكال مختلفة.

دعاء فاروق

نشرت الإعلامية دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فيه الدكتور حسام موافي.

وكتبت دعاء فاروق: " مستمتعون بوجود دكتور حسام موافي معانا في الحج وهذا جزء من خواطره وتأملاته معنا ليلة يوم عرفة".

وكانت الإعلامية دعاء فاروق، كتبت عبر ستوري لها من قبل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت دعاء فاروق، الحمدلله حمدا مباركا كثيرا ملء السموات والأرض استأصلت الرحم وأنا في بحر مم النعم إنه جبرا وفضلا ولطفا من رب العالمين ، شكرا لدعواتكم الغالية وسؤالكم اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال

مراد مكرم

يحل الفنان مراد مكرم، ضيف برنامج "مساء dmc”، والذي ‎يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc، وذلك اليوم الموافق 27 يونيو الجاري في التاسعة مساء.

‎وروج مراد مكرم، للحلقة من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، ونشر صورة علق عليها قائلاً: “جمهوري الحبيب، انتظروني في حوار خاص مع الإعلامي المتميز رامي رضوان في برنامج مساء dmc الساعة 9 مساءً.. اوعى تفوتكم”.

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رانيا في الصورة من علي الكورنيش بإطلالة متميزة أبرزت جمالها.

سينتيا خليفة

شاركت الفنانة سينتيا خليفة صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت سينتيا في الصور بإطلالة جذابة من داخل سياراتها أثناء رحلتها في لندن.

وعلقت الفنانة علي الصورة:"لندي بتفكرني بيكي جدتي".

شريف مدكور

شارك الإعلامي شريف مدكور، صوراً جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر خلال أدائه مناسك الحج، من فوق جبل عرفات، وعلق: “الحج شريف”.

أمير كرارة وابطال البعبع

يظهر عدد من نجوم الفن بالبرامج التلفزيونية للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع الجمهور، نستعرض الابرز من خلال التقرير التالي:

أبطال البعبع مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الفنان أمير كرارة وأبطال فيلم "البعبع" محمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، للحديث عن كواليس العمل الذي جمعهما، وذلك يومي الأربعاء والخميس أول وثاني أيام العيد.

عماد زيادة

نشر الفنان "عماد زيادة"، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب "عمادة زيادة" تعليقا علي الصورة حيث قال : " لبيك اللهم لبيك لبيك .. اللهم تقبلنا منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الأضحي المبارك".

وعلق عدد كبير من متابيعه وأصدقائه علي تلك الصورة، حيث وجهوا له التهنئة بأداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.