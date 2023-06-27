عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصلح بين طوكيو وسيول.. نهاية الحرب التجارية وبداية التعاون الإقليمي

صدى البلد

أصدرت اليابان قرارا بإعادة كوريا الجنوبية إلى مرتبة الشريك التجاري المفضل الذي يسمح بإجراءات تجارية أسرع، حسبما نقلت رويترز، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 21 يوليو وينهي نزاعا اقتصاديا استمر أربع سنوات وتفاقم بسبب السياق التاريخي بين البلدين.

 

خلفية النزاع

بدأ الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية في يوليو 2019 عندما أزالت اليابان كوريا الجنوبية من قائمة "البلدان البيضاء" التي تحظى بموافقات سريعة في التجارة مع تدهور العلاقات بسبب تعويضات عن أفعال يابانية في زمن الحرب، كما شددت اليابان على ضوابط التصدير على المواد الكيماوية الرئيسية التي تستخدمها شركات كورية جنوبية لصنع أشباه الموصلات والشاشات، مما دفع كوريا الجنوبية إلى تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية وإزالة اليابان من قائمتها للبلدان ذات المرتبة التجارية المفضلة.

 

كما أثار الخلاف أحكام محكمة كورية جنوبية في عام 2018 أمرت شركات يابانية بتعويض عمال كوريين عن المعاملة المسيئة والعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية، عندما كان شبه الجزيرة الكورية تحت احتلال ياباني، وادعت اليابان أن مسألة التعويض تم تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي طبعت علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين.

 

التطورات الأخيرة وآثارها

تحسنت العلاقات التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية بسرعة منذ مارس على مبادرة من حكومة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لحل المنازعات المتصلة بتعويضات عن عمال كوريين قسرهم في زمن الحرب، كما سافر يون إلى طوكيو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كشدة واتفق على إعادة بناء علاقات أمنية واقتصادية بالدول.

 

وبعد محادثاتهم، سحبت كوريا الجنوبية شكواها لدى منظمة التجارة العالمية، وأكدت اليابان في الوقت نفسه إزالة ضوابط تصدير المواد الكيماوية الرئيسية، كما أعادت كوريا الجنوبية منذ ذلك الحين مرتبة اليابان التجارية المفضلة.

 

وفي يوم الثلاثاء، أعطى مجلس الوزراء الموافقة بعد اكتمال الإجراءات لجمع رأي الجمهور بشأن رفع الإجراء، وفقا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وقال وزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين إن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقت أيضا على إنشاء إطار لمراجعة ومتابعة الأنظمة حسب الحاجة.

 

ومن المتوقع أن يسهل الإعادة المتبادلة للتفضيل التجاري التجارة والاستثمار الثنائي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا والطاقة والبيئة والصحة والثقافة، كما يُنظر إليه على أنه علامة إيجابية للاستقرار والأمن الإقليمي، حيث تعمق اليابان وكوريا الجنوبية تعاونهما ثلاثي مع الولايات المتحدة ردا على التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية والصين.

التجارة والصناعة التجارة العالمية الجزيرة الكورية الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية منظمة التجارة العالمية شبه الجزيرة الكورية شركات يابانية شبه الجزيرة الكوري المواد الكيماوية اليابان كوريا الجنوبية اليابان وكوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس .. لسه قدامك فرصة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

ننشر قائمة أسماء الـ 32 المفرج عنهم فى العفو الرئاسى

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

الإفراج عن سيد السويركي مالك محلات التوحيد والنور

ترشيحاتنا

خيانة.. إجراء عاجل من رئيس الدوما الروسي بشأن الهاربين خلال التمرد الفاشل

النفرة الآن إلى مزدلفة .. تعرف على أعداد الحجاج على جبل عرفات

بعد الإفراج عن السويركي.. تفاصيل إجراءات العفو الرئاسي وشروطها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. التحالف الوطني يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي

دعاء يوم عرفة لعائلتي.. أكثر من هذه الكلمات مع التهليل والتكبير

بث مباشر.. نفرة الحجيج من جبل عرفات إلى مشعر مزدلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

لو عايزة تغيري مودك.. أحدث موضة ألوان شعر 2023 في عيد الأضحى

10 نصائح لتجنب أضرار اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

فيديو

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

شاهد| استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

حوشوا 20 سنة.. حكاية أختين مصريتين أبكتا الحجاج بعد أن فرقهما الموت..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ