بالأسماء| هؤلاء الراحلون عن الأهلي.. قرارات حاسمة من الإدارة.. وكولر يمنح الضوء الأخضر

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء عدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اليو ديانج

لاعبين يرحلون من قلعة الاهلي

أعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل ثلاثة لاعبين، وعلى رأسهم أليو ديانج، وكشف إبراهيم كمارا وكيل الاعب، عن حقيقة تلقي اللاعب لعدد من عروض الاحتراف في الفترة الأخيرة، وأبرزهم عرض فريق جينت البلجيكي للظفر بخدمات لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكد وكيل الاعب، أنه لا يعلم شئ عن عرض نادي جينت البلجيكي من أجل ضم أليو ديانج.

وأضاف وكيل الاعب، الإجابة عن هذا السؤال لدى النادي الأهلي، لكن أنا لا أعلم عن هذا العرض أي شيء.

يذكر أن أليو ديانج تردد بشأنه عدة تقارير في الساعات الماضية بتلقيه عرض من الدوري البلجيكي عبر بوابة نادي جينت من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هل ينهي كولر مسيرة ايمن اشرف مع الاهلي؟

خرج عدد من لاعبي الأهلي من الحسابات الفنية لمارسيل كولر منذ بداية الموسم الجاري الأمر الذي تعجب منه بعض جماهير القلعة الحمراء، وكان

أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء الذي لم يحظى بفرصة المشاركة الحقيقية حتى الأن من بداية الموسم مع مدرب المارد الأحمر الحالي.

خلاف شخصي بين كولر وأيمن اشرف!

واكدت تقارير صحفية بمواقع النادي الاهلي آن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبدى غضبه الشديد تجاه أيمن أشرف حيث لم تعود مشاركته في المباريات الماضية بسبب وجهة نظر فنية بل أيضاً أزمة شخصية بين الثنائي.

وقرر كولر بعد ذلك عدم الإستعانة على الإطلاق بخدمات أيمن أشرف في مباريات الأهلي هذا الموسم حيث تم استبعاده نهائياً من حساباته الفنية كنوع من العقاب ضد اللاعب على الرغم من معاناة الأهلي من النقص العددي في الخط الخلفي عقب الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة يأتي على رأسهم الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

لاعب الاهلي حمدي فتحي

حمدي فتحي يغادر الاهلي ويتجه لقطر

يضع مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرتوش النهائية مع نادي الوكرة القطري لحسم الصفقة بصورة نهائية قبل أن يُغادر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة لاتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الخليجي بدايةً من الموسم القادم.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع الفريق القطري على بيع حمدي فتحي مقابل 3.5 ملايين دولار بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في الفترة الأخيرة فضلاً عن موافقة السويسري مارسيل كولر برحيل اللاعب خاصةً بعد وجود أكثر من بديل داخل أسوار القلعة الحمراء.

الاهلي يحاول في الوقت الحالي وضع بند في عقد بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري قبل صياغة العقود كاملة حيث يتضمن الحصول على 20% حال بيعه مستقبلاً.