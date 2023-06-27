عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأسماء| هؤلاء الراحلون عن الأهلي.. قرارات حاسمة من الإدارة.. وكولر يمنح الضوء الأخضر

كولر
كولر

حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسماء عدد من اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم الجاري استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اليو ديانج 

لاعبين يرحلون من قلعة الاهلي

أعطى كولر الضوء الأخضر لرحيل ثلاثة لاعبين، وعلى رأسهم أليو ديانج، وكشف إبراهيم كمارا وكيل الاعب، عن حقيقة تلقي اللاعب لعدد من عروض الاحتراف في الفترة الأخيرة، وأبرزهم عرض فريق جينت البلجيكي للظفر بخدمات لاعب وسط المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكد وكيل الاعب، أنه لا يعلم شئ عن عرض نادي جينت البلجيكي من أجل ضم أليو ديانج.

وأضاف وكيل الاعب، الإجابة عن هذا السؤال لدى النادي الأهلي، لكن أنا لا أعلم عن هذا العرض أي شيء.

يذكر أن أليو ديانج تردد بشأنه عدة تقارير في الساعات الماضية بتلقيه عرض من الدوري البلجيكي عبر بوابة نادي جينت من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

زوجة نجم الأهلي تبرز جمالها وأناقتها في أحدث إطلالة

الأهلي هيتأثر جامد | تفاصيل أزمة رحيل برونو سافيو وأفشة

هل ينهي كولر مسيرة ايمن اشرف مع الاهلي؟

خرج عدد من لاعبي الأهلي من الحسابات الفنية لمارسيل كولر منذ بداية الموسم الجاري الأمر الذي تعجب منه بعض جماهير القلعة الحمراء، وكان 
أيمن أشرف مدافع الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء الذي لم يحظى بفرصة المشاركة الحقيقية حتى الأن من بداية الموسم مع مدرب المارد الأحمر الحالي.

خلاف شخصي بين كولر وأيمن اشرف!

واكدت تقارير صحفية بمواقع النادي الاهلي آن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أبدى غضبه الشديد تجاه أيمن أشرف حيث لم تعود مشاركته في المباريات الماضية بسبب وجهة نظر فنية بل أيضاً أزمة شخصية بين الثنائي.

وقرر كولر بعد ذلك عدم الإستعانة على الإطلاق بخدمات أيمن أشرف في مباريات الأهلي هذا الموسم حيث تم استبعاده نهائياً من حساباته الفنية كنوع من العقاب ضد اللاعب على الرغم من معاناة الأهلي من النقص العددي في الخط الخلفي عقب الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة يأتي على رأسهم الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

لاعب الاهلي حمدي فتحي 

حمدي فتحي يغادر الاهلي ويتجه لقطر

يضع مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرتوش النهائية مع نادي الوكرة القطري لحسم الصفقة بصورة نهائية قبل أن يُغادر اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة لاتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الخليجي بدايةً من الموسم القادم.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع الفريق القطري على بيع حمدي فتحي مقابل 3.5 ملايين دولار بعد مفاوضات مكثفة بين الطرفين في الفترة الأخيرة فضلاً عن موافقة السويسري مارسيل كولر برحيل اللاعب خاصةً بعد وجود أكثر من بديل داخل أسوار القلعة الحمراء.

الاهلي يحاول  في الوقت الحالي وضع بند في عقد بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري قبل صياغة العقود كاملة حيث يتضمن الحصول على 20% حال بيعه مستقبلاً.

قلعة الاهلي الأهلى مارسيل كولر لاعبين يرحلون من قلعة الاهلي أيمن أشرف هل ينهي كولر مسيرة ايمن اشرف مع الاهلي خلاف شخصي بين كولر وأيمن اشرف حمدي فتحي يغادر الاهلي ويتجه لقطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 دعاء آخر ساعة يوم عرفة تسدد ديونا كالجبال .. رددها ولو لم تكن صائما

دعاء قبل المغرب يوم عرفة.. أمامك فرصة لتعويض ما فاتك من مال وولد بـ6 كلمات

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها قبل المغرب

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

إجازات عيد الأضحى 2023.. استدعاء الموظفين من العطلة لهذه الأسباب بالقانون

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

موضوعات متعلقة

الأهلي هايتعور جامد| تفاصيل أزمة حمراء وخسارة بالملايين بسبب لاعب

شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

مندوبة الإمارات بمجلس الأمن: الممارسات غير القانونية في القدس مصدر توتر

فضل قراءة سورة الكهف يوم عرفة وفي أيام التشريق

قرينة الرئيس مهنئة بعيد الأضحى: أسأل الله أن يجعل مصر وشعبها في أمن وأمان

صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

بالأسماء| هؤلاء الراحلون عن الأهلي.. قرارات حاسمة من الإدارة.. وكولر يمنح الضوء الأخضر

النفط يواصل التراجع| فما سبب انخفاضه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للفتيات.. احذروا هذا النوع من العدسات اللاصقة

انتهاء تصوير "أهل الكهف" بالمغرب .. صور

مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول اللحوم خلال العيد.. تضر القلب والكلى

بمكون واحد من مطبخك.. طريقة سريعة لتنظيف الكرشة

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

لديها 7 أرواح.. مشهد غريب لخروج قطاً حياً بعد أسبوع من دفنه..شاهد

بعوض النمر الأسود يغزو أوروبا ويهدد العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ