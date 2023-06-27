زوجة نجم الأهلي تبرز جمالها وأناقتها في أحدث إطلالة

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم النادى الأهلي، الأنظار بأناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة والاحتشام لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت هدير بإطلالة جذابة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الأحمر، في الشفاه.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته مساء اليوم باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الخميس بالدوري.

ويشهد تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي عودة الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم بعد ان منحهم راحة من مواجهة منتخب السويس في ظل سياسة التدوير التي يتبعها لمواجهة ضغط المباريات، وسيخوض كولر المباراة المقبلة بالهيكل الرئيسي للتقدم خطوة نحو استعادة لقب الدوري حيث يحتاج الي 12 نقطة للتتويج رسمياً باللقب.