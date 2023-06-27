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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استاذ اقتصاد: الحوار الوطني مهم في هذا التوقيت لمناقشة مناخ الاستثمار

صدى البلد

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تعزيز قدرة الاقتصاد لمواجهة التحديات ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة.

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وأضافت "الحماقي" لـ "صدى البلد" أن وجود سعرين للصرف أحدهما المعلن من قبل البنك المركزي، والآخر سعره في السوق الموازية، وحدوث فجوة بين السعرين، ينعكس بالسلب على مناخ الاستثمار في مصر، وهنا تتجلى أهمية الحوار الوطني في هذا التوقيت لمناقشة كل هذه التحديات.

وانطلقت الأربعاء 3 مايو، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى، وأهل الخبرة والمعرفة.

الحوار الوطني يمن الحماقى سعر صرف الجنيه الدولار

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