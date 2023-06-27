للمرة 11 في تاريخه.. النجم الساحلي بطلا للدوري التونسي

تُوج فريق النجم الساحلي ببطولة الدوري التونسي للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وذلك بتعادله مع مضيفه اتحاد بن قردان سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة عشرة من مرحلة تحديد البطل، والتي شهدت أيضا تعادل الترجي مع الأفريقي سلبيا وفوز الصفاقسي على اتحاد تطاوين برباعية نظيفة.

وفشل فريقا النجم الساحلي واتحاد بن قردان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وشهدت المباراة طرد يوسف المصراطي لاعب اتحاد بن قردان في الدقيقة 33.

ورفع النجم رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع اتحاد بن قردان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، تعادل الترجي مع ضيفه الأفريقي سلبيا.

ورفع الترجي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الأفريقي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.