عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى

بعد اتفاق المملكة العربية السعودية ، ودار الإفتاء المصرية ، على إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة ، وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك ، كذلك تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في كل المحافظات.

صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مصر ... من إسكندرية لأسوان

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن عن غرة شهر ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى، وحددت بدورها، أن يوم الوقوف بعرفة سيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وعيد الأضحى سيكون اليوم الأربعاء 28 يونيو.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

ونرصد في هذا التقرير ، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في كل المحافظات.
مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

القاهرة: 06:21
الجيزة: 06:22
الاسكندرية: 06:24
بورسعيد: 06:14
السويس: 06:16
العريش: 06:08
الطور: 06:16
سانت كاترين: 06:14
طابا: 06:08
شرم الشيخ: 06:14
دمنهور: 06:22
طنطا: 06:20

موعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات


المنصورة: 06:18
الزقازيق: 06:19
بنها: 06:21
شبين الكوم: 06:21
كفر الشيخ: 06:20
الفيوم: 06:25
بني سويف: 06:24
المنيا: 06:28
أسيوط: 06:28
سوهاج: 06:28
قنا: 06:24
أسوان: 06:28
أبو سمبل: 06:37
مرسى مطروح: 06:34
الغردقة: 06:18
الخارجة: 06:36
الاسماعيلية: 06:16
دمياط: 06:16
السلوم: 06:42
نويبع: 06:10
حلايب: 06:17
شلاتين: 06:19


وقت صلاة عيد الأضحى
 

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.


كيفية صلاة العيد
 

وتُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر موعد صلاة عيد الاضحى موعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات كيفية صلاة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

ترشيحاتنا

الناتو: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة روسيا أو بيلاروس

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

حجّاج الجمعيات الأهلية يبيتون بمزدلفة ويجمعون الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بـ«منى»|صور

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس وزراء أستراليا يوجه تهنئة للمسلمين

البنتاجون: روسيا تعتقل عددًا من قادة فاجنر بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ