موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

بعد اتفاق المملكة العربية السعودية ، ودار الإفتاء المصرية ، على إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة ، وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك ، كذلك تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في كل المحافظات.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن عن غرة شهر ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى، وحددت بدورها، أن يوم الوقوف بعرفة سيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وعيد الأضحى سيكون اليوم الأربعاء 28 يونيو.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

ونرصد في هذا التقرير ، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 في كل المحافظات.

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

القاهرة: 06:21

الجيزة: 06:22

الاسكندرية: 06:24

بورسعيد: 06:14

السويس: 06:16

العريش: 06:08

الطور: 06:16

سانت كاترين: 06:14

طابا: 06:08

شرم الشيخ: 06:14

دمنهور: 06:22

طنطا: 06:20

موعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات



المنصورة: 06:18

الزقازيق: 06:19

بنها: 06:21

شبين الكوم: 06:21

كفر الشيخ: 06:20

الفيوم: 06:25

بني سويف: 06:24

المنيا: 06:28

أسيوط: 06:28

سوهاج: 06:28

قنا: 06:24

أسوان: 06:28

أبو سمبل: 06:37

مرسى مطروح: 06:34

الغردقة: 06:18

الخارجة: 06:36

الاسماعيلية: 06:16

دمياط: 06:16

السلوم: 06:42

نويبع: 06:10

حلايب: 06:17

شلاتين: 06:19



وقت صلاة عيد الأضحى



يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.



كيفية صلاة العيد



وتُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.