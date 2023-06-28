موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على غزل المحلة

حقق نادي الزمالك فوزاً مستحقاً علي غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة 15 عن طريق أحمد مصطفى زيزو من تسديدة من ركلة حرة مباشرة.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 عن طريق شيكابالا بعد مراوغة حارس مرمي المحلة ويسددها علي الفور فتسكن شباك زعيم الفلاحين.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب يوم 4 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.