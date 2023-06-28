روسيا تكشف حقيقة عقد لقاءات للمبعوث البابوي بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود مخططات لعقد لقاءات في الخارجية الروسية مع المبعوث البابوي للتسوية في أوكرانيا، ماتيو زوبي، خلال زيارته إلى موسكو.

جاء ذلك خلال رد الخارجية الروسية على سؤال لوكالة “سبوتنيك” حول الأمر، قائلة "لا يوجد خطط لعقد لقاءات في الخارجية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، صرح في وقت سابق، بأن روسيا تحافظ على حوار مع الفاتيكان بشأن سبل إحلال السلام في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مبعوث البابا فرانسيس الخاص للأزمة الأوكرانية، الكاردينال ماتيو زوبي، إن خطة الفاتيكان للتسوية تشمل رحلة إلى موسكو.

وحسب وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء، قال الكاردينال ماتيو زوبي، إن "الجزء الثاني من الخطة سيكون رحلة إلى موسكو".

وكان بابا الفاتيكان كلف زوبي، أحد الكرادلة الرائدة بإيطاليا، بمهمة تهدف إلى تمهيد "مسارات السلام" بأوكرانيا.