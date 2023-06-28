عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير مرقص: توقعت أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان

الدكتور سمير مرقص،
الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه كان يتوقع أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان لأن أخطاءهم كانت كثيرة.


وأضاف سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإعلان الدستوري حدث تراجع عنه بالدستور المُحسّن والمعدّل، وهي مسألة تنم عن وجود حالة ارتباك، وقد أصبح الإيقاع سريعًا من يناير لما بعد ذلك.


ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.


ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

سمير مرقص الإخوان محمد الباز الإعلان الدستوري برنامج الشاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وغزل المحلة

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

بعد فوز الزمالك.. ترتيب الدوري المصري

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج.. صور

ترشيحاتنا

الناتو: جاهزون للدفاع عن أنفسنا في مواجهة روسيا أو بيلاروس

كيفية إحياء ليلة العيد.. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

حجّاج الجمعيات الأهلية يبيتون بمزدلفة ويجمعون الحصى تمهيدًا لرمي الجمرات بـ«منى»|صور

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس وزراء أستراليا يوجه تهنئة للمسلمين

البنتاجون: روسيا تعتقل عددًا من قادة فاجنر بسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

توقفوا عنها.. عادة نفعلها صباح أول أيام عيد الأضحى تسبب أضرارا صحية

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ