سمير مرقص: توقعت أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه كان يتوقع أن يكون الحراك سريعًا ضد حكم الإخوان لأن أخطاءهم كانت كثيرة.



وأضاف سمير مرقص، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإعلان الدستوري حدث تراجع عنه بالدستور المُحسّن والمعدّل، وهي مسألة تنم عن وجود حالة ارتباك، وقد أصبح الإيقاع سريعًا من يناير لما بعد ذلك.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.



ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.