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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر .. حيلة جديدة لاختراق Gmail و Outlook لسرقة الحسابات البنكية

حيلة جديدة لاختراق
حيلة جديدة لاختراق Gmail و Outlook لسرقة الحسابات البنكية

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من حيلة جديدة يستخدمها "الهاكرز" أو المقرصنون لاختراق جميع بيانات مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail و Outlook ومن خلالها الحصول على البيانات البنكية الحساسة وسرقة الأموال من الضحايا. 

 

وبحسب صحيفة The Sun فإن الحيلة تكون عبارة عن رسالة بريد إلكتروني تحمل صورة لعلامة تجارية شهيرة تتضمن أحد العروض أو التخفيضات المغرية، وعند الضغط على الصورة يتم اختراق جميع بيانات المستخدم، حيث أن الصورة تحتوي على رابط يحمل برمجيات ضارة. 

 

وينتحل المقرصنون صفة العلامات التجارية المعروفة مما يجذب الضحايا المحتملين للرد لكونها علامة تجارية شهيرة، وليست صورة عادية، وذلك لخداع المستخدمين للوقوع في عملية الاحتيال. 

 

وتضمنت عدد من الصور المزيفة عروضا لشركات طيران شهيرة تحتوي على صورة أو عنوان URL يؤدي إلى موقع ويب مزيف ، يتظاهر بأنه رابط لموقع حقيقي مرتبط باسم الشركة، مما يحث المستخدم على الدخول والوقع ضحية. 

 

وينصح الخبراء في KnowBe4 أنه يجب حماية نفسك من الوقوع ضحية لهذه الهجمات، حيث من الضروري أن تظل يقظًا وتتوخى الحذر أثناء التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني ، خاصة تلك التي تخلق إحساسًا بالإلحاح.

 

ويجب دائما فحص دائمًا عنوان البريد الإلكتروني للمرسل والتحقق من صحته قبل اتخاذ أي إجراء، كما يجب الحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على عناوين URL غير مألوفة أو مشبوهة ، فقد تؤدي إلى مواقع ويب ضارة مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية.

 

ويجب الانتباه أيضا إلى النقر فوق أي صور أو روابط مضمنة إلا إذا كنت واثقًا من مصدرها وشرعيتها، وإذا صادفت بريدًا إلكترونيًا يدعي أنه من علامة تجارية مرموقة ، فمن المستحسن زيارة الموقع الرسمي مباشرةً بدلاً من النقر فوق أي روابط موجودة في البريد الإلكتروني.  

 

 

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