بمناسبة عيد الأضحى.. توزيع 150 شنطة مواد غذائية بقرى الشيخ زويد بسيناء

انتهت مؤسسة الشجرة للتنمية بشمال سيناء، من توزيع شنط مواد غذائية ومساعدات مالية على 155 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في منطقة السكاسكة وتجمع الوادي الأخضر، مركز الشيخ زويد، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك بهدف مساعدة تلك الأسر على توفير المستلزمات الأساسية لجعلها قادرة على تأمين الوجبات الغذائية لأفراد القرى بمراكز المحافظة.

وتعكس هذه الخطوة التضامنية المحلية، مدى التعاون والروح الإنسانية للمجتمع ومساهمته في توفير الحياة الكريمة لأولئك الذين يعيشون في ظروف صعبة.

وتمثل هذه المبادرة مثالاً للتعاون بين الأفراد والمؤسسات المحلية لدعم الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية.. باعتبار العمل الخيري مسئولية الجميع لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياة لكل فرد.

يعد هذا التوزيع إشارة إيجابية للتصدي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الأسر في المناطق النائية.



تأتي مبادرة التوزيع هذه ضمن جهود مستمرة لتخفيف أعباء الحياة عن الأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتعد القريتان المستفيدتان من هذه المساعدة من القرى النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة.

وتستمر هذه المبادرات في تحقيق فرص أفضل للأسر المحتاجة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

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