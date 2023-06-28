لاستقبال عيد الأضحى .. محافظ الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد القصوى

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخلال فترة إجازة العيد في كافة القطاعات.

وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

وفي سياق متصل، قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.