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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان قويان يضربان روسيا واليابان.. تفاصيل

زلزال على مقياس ريختر
زلزال على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، قبالة ساحل بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، على عمق 460  كيلومترًا في البحر.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت السلطات، إن بؤرة زلزال روسيا، وقعت على مسافة 150 كيلومترا من ناخودكا.

فيما أفادت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية برصد زلزال بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر في شمال البلاد.

وتشير بيانات الإدارة إلى أن الزلزال تم رصده صباح الأربعاء بالقرب من السواحل الجنوبية لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 480 كيلومترًا تحت قاع المحيط.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بنتيجة الزلزال. كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات التسونامي في المنطقة.

زلزال الأرصاد الجوية اليابانية زلزال روسيا هوكايدو

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