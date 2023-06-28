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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتهامه بالتعدي عليها.. ترامب يقاضي الكاتبة إي جين كارول

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الكاتبة إي جين كارول يتهمها فيها بالتشهير به، بعد أسابيع من مثوله أمام هيئة المحلفين في قضية اغتصابها.

وحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قدم ترامب ليلة الثلاثاء دعوى مضادة، يتهم فيها كارول بالإساءة لسمعته من خلال اتهامه علنا بالاغتصاب.

ووفقا لعريضة ترامب، فإن سمعة الرئيس السابق "تعرضت لضرر كبير، أدى بدوره إلى قدر هائل من الأضرار التي لحقت نتيجة لذلك".

ووجدت هيئة محلفين، الشهر الماضي، أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي وليس عن الاغتصاب، قبل منح كارول 5 ملايين دولار كتعويض.

ويواجه ترامب عددًا من الدعاوى القضائية الأخرى، من بينها أكثر من 20 اتهامًا يتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، والتحقيق في دوره في إثارة أعمال شغب في الكونجرس الأمريكي في 6 يناير عام 2021.

الاعتداء الجنسي الاغتصاب الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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