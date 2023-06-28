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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رغم تدخل الرئيس الفرنسي لإقناعه| ليفربول يجهز عرضا تاريخيا لخطف مبابي من باريس.. مبلغ خيالي

مبابي في ليفربول
مبابي في ليفربول

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي ليفربول في طريقه لتقديم عرض تاريخي للحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.


ليفربول يدخل في صراع مع ريال مدريد

 ومن المعروف أن ريال مدريد طالما كان يرغب في التعاقد مع مبابي منذ سنوات، وتشير التقارير الحالية إلى وجود اتفاق بين النادي واللاعب بشأن شروط الانتقال.
 


300 مليون يورو من أجل خدمات النجم الفرنسي

وينوي ليفربول، كسر أرقام انتقالات كرة القدم القياسية وتقديم 300 مليون يورو من أجل قطع الطريق على ريال مدريد الراغب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لا يريد الاستمرار في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 

 ومع دخول ليفربول على خط المنافسة في اللحظات الأخيرة، يتوقع أن يشهد المنافسة على الحصول على خدمات مبابي منافسة قوية بين الناديين.
 

 

وأبلغ الدولي الفرنسي إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعل السنة الثالثة الاختيارية في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف عام 2024.

 باريس سان جيرمان يقرر بيع مبابي

وقرر باريس سان جيرمان، بيع مبابي الصيف الجاري بعد تأكد مغادرته بنهاية عقده الحالي في 2024، حيث لم يتبق به سوى عام واحد، ولا سيما مع دخول إدارة نادي العاصمة الفرنسية في مفاوضات أخيرة مع مسئولي ريال مدريد.

 


رقم قياسي

وإذا حصل ليفربول على خدمات النجم الفرنسي، فإنه سيكسر رقم زميله في باريس نيمار والذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل قيمة كسر عقده مع برشلونة الإسباني والبالغة 222 مليون يورو، بينما الثاني هو مبابي ذاته الذي انتقل من موناكو إلى باريس مقابل 180 مليون يورو.
 

الرئيس الفرنسي سيتدخل لإقناع مبابي
 

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتدخل لإقناع مبابي بالبقاء في نادي العاصمة، مثلما فعل العام الماضي عندما أقنعه بتجاهل ريال مدريد والاستمرار في باريس.

 

ويمر ليفربول بمرحلة تجديد دماء بعدما رحل روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأليكس أوكليد تشامبرلين ونابي كيتا، بينما رحل الموسم الماضي ساديو ماني.

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