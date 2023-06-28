محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد "أبو العباس المرسي"

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك. بمشاركة الآلاف من المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الأضحى المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة ، كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

شهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام والمهندسة جيهان مسعود السكرتير المساعد، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة.