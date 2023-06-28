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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الملك سلمان يخص هذة الفئة من الحجاج

خادم الحرمين
خادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قرارا بتحمل تكاليف الهدي على نفقته لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وعددهم 4951 حاجا وحاجة من 92 دولة.

وبدوره؛ ذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف العام على برنامج الاستضافة، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن تكفل خادم الحرمين بالهدي لفتة كريمة غير مستغربة من لدنه، وهي امتدادًا لعطائه السخي، والبذل المستمر الذي يؤكد اهتمامه وعنايته بإخوانه المسلمين.

وبين أن البرنامج لهذا العام ضم 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 1000 من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضاً 1000 من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، و1000 من أسر الشهداء والمصابين من القوات اليمنية، فضلًا عن استضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 من المنظمة العربية الألسكو، و150 عالمًا من علماء اليمن.

رسالة عاجلة من خادم الحرمين الشريفين عبر تويتر | تفاصيل

لـ«الحج على نفقته».. خادم الحرمين يأمر باستضافة 1300 شخص من 90 دولة

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