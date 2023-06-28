لتأمين وصافة الدوري.. بيراميدز يستضيف سموحة على ستاد الدفاع الجوي| الليلة

يستضيف فريق بيراميدز، نظيره سموحة، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سموحة، اللقاء، تحت قيادة المدرب أحمد سامي، وهو في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

بينما يدخل بيراميدز المباراة تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد الشيبي- كريم حافظ- محمد حمدي- عبدالله مجدي- أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه- إسلام عيسى- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد صادق- هشام محمد- وليد الكرتي- محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.



وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح، حسن تيمور.

خط الدفاع: أحمد حكم، شريف رضا، أحمد شوشة، أحمد جمال، إبراهيم سامى، يحيى ياسر.

خط الوسط: صديق أوجولا، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، حسين فيصل، زياد طارق، ممدوح عبد ربه، دوك ودودو، محمد سعيدمكرونة، طارق علاء.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر ليادى.